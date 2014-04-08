В Совфеде заявили о высокой вероятности наличия штамма "омикрон" в России

Его завезли российские туристы из Египта.

Вероятность наличия штамма коронавируса "омикрон" на территории России достаточно велика. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Сенатор считает, что для предотвращения распространения нового варианта коронавируса необходимо закрыть авиасообщение с Египтом, откуда российские туристы и завезли данный штамм.

Штамм "омикрон" уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения являются наши люди, которые посещали Египет. Владимир Круглый, российский сенатор

По его словам, смягчить действие "омикрона" поможет вакцинация. При этом сенатор не исключил, что новый вариант коронавируса опасен даже для привитых людей.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. По предварительным сведениям, риск заражения штаммом повышен. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Ранее мы сообщали, что Израиль закрывает границы из-за распространения штамма "омикрон". Мера, принятая правительственной комиссии по борьбе с COVID-19, вступит в силу в ночь с 28 на 29 ноября.

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