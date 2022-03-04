Константин Долгов сообщил, что работу следует проделать в первую очередь самим украинцам.

В Совете Федерации России рассказали о денацификации Украины. В интервью журналистам "РИА Новостей" бывший уполномоченный по правам человека (работал в должности в период с 2011 по 2017 года), а также заместитель председателя комитета РФ по экономической политике Константин Долгов уточнил, что процесс на Украине будет серьезным и долгим. По его словам, в первую очередь работа должна быть проведена самим народом.

В первую очередь работа предстоит украинскому народу. Ведь очень правильно Дмитрий Песков сказал, что Россия не собирается проводить выборы на Украине после окончания специальной военной операции. Константин Долгов, сенатор РФ

Политик добавил, что Россия не планирует оккупировать территорию Украины или создавать угрозу для ее национального суверенитета. При этом задачей Москвы является сформировать условия для восстановления этой независимости. В РФ рассчитывают на то, что Украина снова станет дружественной страной и свободной от нацистской идеологии.

Долгов: Запад готовил Украину к масштабной провокации против России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости