Сенатор РФ напомнил о словах Зеленского про ядерное оружие.

Запад готовил Украину к масштабной провокации против России. Такое мнение в интервью журналистам "РИА Новостей" высказал сенатор, заместитель председателя комитета СФ по экономической политике, а также бывший омбудсмен по правам человека в 2011-2017 годах. Константин Долгов подчеркнул прессе, что для российской стороны прямая угроза для национальной безопасности вышла на качественно новый уровень.

Не случайно Зеленский "вдруг" заговорил о том, что Украине нужны ядерные вооружения, что Украина, мол, свободна, по сути дела, от обязательств по Будапештскому меморандуму. Константин Долгов, российский сенатор

Сенатор задал риторический вопрос о том, почему после таких заявление не поступило никакой реакции от Вашингтона, Берлина или других европейских представителей и НАТО. Долгов счел, что слова украинского президента поставили под удар глобальную безопасность и стали вызовом для международного режима по нераспространению ядерного вооружения.

Глава МИД РФ Лавров: французские политики "петушатся" в своих заявлениях о России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости