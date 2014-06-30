В Советском районе Крыма произошло смертельное ДТП с участием питбайка

Водитель врезался на полной скорости в дерево, не справившись с управлением.

На территории Крыма водитель питбайка погиб после столкновения с деревом. Соответствующее заявление сделали сотрудники местной Госавтоинспекции по полуострову. Известно, что трагедия зафиксирована вечером 20 апреля на дороге на дороге "Шахтино – Кировское – Софиевка"вблизи населенного пункта Ильичево Советского района. Водитель транспортного средства Kews 1988 года рождения на большой скорости влетел в дерево после того, как не справился с управлением управлением. В полиции уточнили, что погибший не выбрал безопасную скорость движения.

В результате ДТП водитель смертельно травмирован. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции Советского района, обстоятельства устанавливаются. пресс-служба Госавтоинспекии Крыма

Напомним, что 15 апреля водитель легкового автомобиля допустил столкновение с водителем мотоцикла, который от полученных травм погиб. А18 апреля на дороге "Калиновка – Новосельское Черноморского района" шофер за рулем легковушки столкнулся с мотоциклом, водитель которого скончался.

На Среднем проспекте В. О. семимесячный ребенок получил травмы в автобусе.

Фото и видео: Госавтоинспекция Крыма