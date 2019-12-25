В Совете Федерации напомнили россиянам о надбавках к пенсии

После достижения 80 лет фиксированная пенсия удваивается в беззаявительном порядке.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью "Парламентской газете" напомнила, на какие дополнительные выплаты могут подать заявление российские пенсионеры.

Надбавку к пенсии могут получить граждане РФ, которые имеют на иждивении нетрудоспособных членов семьи. К данной категории относятся несовершеннолетние, а также родственники от 18 до 23 лет на очном обучении. Так за одного иждивенца добавят к пенсии 2014,83 рубля, за двоих - 4029,66 рубля, за трех и более - 6044,48 рубля.

Кроме того, в текущем году в России вступило в силу право на повышение фиксированной части пенсии тем родителям, чьи дети являются недееспособными инвалидами с детства и не находятся на полном государственном обеспечении.

В настоящее время в России действует и так называемая "сельская" надбавка к пенсии. Для ее получения необходимо иметь стаж 30 лет и более в сельхозпроизводстве. Дополнительные денежные средства могут получить представители 500 профессий. Отмечается, что со следующего года при переезде в город пенсионер не будет лишен данной надбавки. В "сельскую" категорию также входят россияне, которые долгое время работали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Бибикова напомнила, инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, несовершеннолетним узникам фашизма, а также Героям России и СССР кроме пенсии положена дополнительная ежемесячная выплата, которую индексируют каждый год.

Также подчеркивается, что тем, кому исполнилось 80 лет, в беззаявительном порядке удваивают фиксированную выплату к пенсии.

Ранее мы сообщали, что Минтруд изменит правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет.

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