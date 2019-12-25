Минтруд изменит правила назначения пособий на детей от трех до семи лет

Министерство также включит беременность в список причин для получения пособий на детей.

Минтруд изменит правила предоставления пособий на детей от трех до семи лет и пособий родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет. Об этом информирует пресс-служба министерства.

В настоящее время решение о выдаче пособий принимаются с учетом комплексной оценки нуждаемости и "правила нулевого дохода". После внесения поправок отсутствие дохода во время беременности не будет служить причиной отказа в государственной поддержке, подчеркнули в министерстве.

Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка. из сообщения Минтруда

В министерстве добавили, что изменения планируется внести до конца текущего года.

Ранее в Пенсионном фонде РФ напомнили, что в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, овдовевший член семьи может получать ее вместо своей. Данный переход возможен, если овдовевший супруг достиг пенсионного возраста или признан нетрудоспособным. Данная мера не относится к работающим пенсионерам, которые стали вдовцами и вдовами.

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