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В Ленобласти женщина спасла сову от стаи ворон
Сегодня, 12:52
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nadiputintseva
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В Ленобласти женщина спасла сову от стаи ворон

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Письмо в Хогвартс за это она не получила.

В минувшую среду жительница города Сосновый Бор в Ленинградской области спасла от нападения стаи ворон сову. Пострадавшую птицу доставили на реабилитацию в центр "Сирин".   

Известно, что птица "не справилась с управлением", отбиваясь от ворон, около школы №5. Сова врезалась в забор. Местная жительница отогнала стаю пернатых и отвезла неясыть к волонтерам организации "Котопес".

Зоозащитники приняли решение не выпускать сову на волю, а передать ее в ветеринарную клинику в Санкт-Петербурге. Там пострадавшую птичку поместили в кислородную камеру, чтобы она пришла в себя. После реабилитации неясыть выпустят на волю. Между тем, пользователи соцсетей назвали Сосновый Бор филиалом Хогвартса.

 Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в день акции "Час Земли" на свободу выпустили спасенного от ворон филина.

Фото: РОО "Котопес" г. Сосновый Бор ЛО

Теги: новости ленобласти , новости спб , происшествия , происшествия спб , сова
Категории: Новости СПб Происшествия

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