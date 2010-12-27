В Ленобласти женщина спасла сову от стаи ворон

Письмо в Хогвартс за это она не получила.

В минувшую среду жительница города Сосновый Бор в Ленинградской области спасла от нападения стаи ворон сову. Пострадавшую птицу доставили на реабилитацию в центр "Сирин".

Известно, что птица "не справилась с управлением", отбиваясь от ворон, около школы №5. Сова врезалась в забор. Местная жительница отогнала стаю пернатых и отвезла неясыть к волонтерам организации "Котопес".

Зоозащитники приняли решение не выпускать сову на волю, а передать ее в ветеринарную клинику в Санкт-Петербурге. Там пострадавшую птичку поместили в кислородную камеру, чтобы она пришла в себя. После реабилитации неясыть выпустят на волю. Между тем, пользователи соцсетей назвали Сосновый Бор филиалом Хогвартса.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в день акции "Час Земли" на свободу выпустили спасенного от ворон филина.

Фото: РОО "Котопес" г. Сосновый Бор ЛО