В Сосновом Бору зафиксировали сейсмическую активность

Например, 15 февраля около 16:30 в разных районах города прогремело не менее пяти взрывов. По сообщениям местных жителей, в эти моменты с крыш падал снег, а в квартире звенела посуда.

На протяжении двух дней жители Соснового Бора замечают толчки в разных частях города. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Например, 15 февраля около 16:30 в разных районах города прогремело не менее пяти взрывов. По сообщениям местных жителей, в эти моменты с крыш падал снег, а в квартире звенела посуда. На похожие ситуации поступали жалобы и утром 16 февраля.

При этом обращений, связанных со взрывами или другими подобными явлениями, ни в одной службе города зарегистрировано не было. Никакие взрывные работы вблизи Соснового Бора не проводились.

Как сообщили в издании "Маяк" со ссылкой на ведущего инженера сейсмостанции "Пулково" Владимира Карпинского, в 16:22 в Сосновом Бору была зафиксирована сейсмическая активность. Предположительно, это было некое техногенное явление, произошедшее где-то вблизи города.

Сейсмические явления – это процессы движения пород, магмы и флюидов в литосфере и мантии Земли.

Ранее танцевальный центр в Сосновом Бору открылся после ремонта.

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