Танцевальный центр в Сосновом Бору открылся после ремонта

Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков и вице-спикер ЗакСа Ленобласти Дмитрий Пуляевский побывали в обновленном Городском танцевальном центре. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Недавно в танцевальном центре завершился ремонт с перепланировкой. Были отремонтированы большой танцевальный зал, часть помещений, обновили систему отопления, купили необходимое оборудование. Также была оборудована новая раздевался, душевые, тренировочные помещения.
Верю, что в скором времени Сосновый Бор может стать площадкой для проведения региональных соревнований по спортивным бальным танцам <…>.
Михаил Воронков, глава Сосновоборского городского округа
В честь "новоселья" коллективу танцевального центра вручили сертификат на 320 тысяч рублей для дальнейшего оснащения центра.
В Сосновом Бору кот-мурлыка с хорошим аппетитом ищет дом.
Фото: пресс-служба районной администрации
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все