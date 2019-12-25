Танцевальный центр в Сосновом Бору открылся после ремонта

В честь "новоселья" коллективу танцевального центра вручили сертификат на 320 тысяч рублей для дальнейшего оснащения центра.

Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков и вице-спикер ЗакСа Ленобласти Дмитрий Пуляевский побывали в обновленном Городском танцевальном центре. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Недавно в танцевальном центре завершился ремонт с перепланировкой. Были отремонтированы большой танцевальный зал, часть помещений, обновили систему отопления, купили необходимое оборудование. Также была оборудована новая раздевался, душевые, тренировочные помещения.

Верю, что в скором времени Сосновый Бор может стать площадкой для проведения региональных соревнований по спортивным бальным танцам <…>. Михаил Воронков, глава Сосновоборского городского округа

В честь "новоселья" коллективу танцевального центра вручили сертификат на 320 тысяч рублей для дальнейшего оснащения центра.

В Сосновом Бору кот-мурлыка с хорошим аппетитом ищет дом.

Фото: пресс-служба районной администрации