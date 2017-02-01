В Сосновом Бору кот-мурлыка с хорошим аппетитом ищет дом

Кот имеет раны на шее и обладает бойцовским характером.

В Сосновом Бору люди нашли рыже-белого кота возле магазина. У него обнаружили рану на шее. Сейчас котику предстоит пережить несколько операций, чтобы залечить раны полностью. Но он не падает духом и "мурчит, как трактор", сообщают волонтеры РОО "Котопес".

Кот нуждается в добром хозяине и заботе. На вид животному около 6 лет, он приучен к лотку и имеет зверский аппетит. Также волонтеры отмечают, что рыжик - обладатель бойцовского характера.

Желающим забрать домой пушистого друга и вечно мурчащего кота-баюна следует обращаться в "ВКонтакте" в группу "РОО "Котопес" г. Сосновый Бор ЛО".

Ранее Piter.tv сделал видеоматериал о том, как танцовщица пережила депрессию и открыла котокафе.

Фото: ВКонтакте / РОО "Котопес" г. Сосновый Бор ЛО.