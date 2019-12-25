В Сосновом Бору ребенок на картинге сбил верблюда

От сильного удара животное упало и повредило лапу.

В воскресенье, 14 марта, во время празднование Масленицы в Сосновом Бору произошел неприятный инцидент. Как рассказали очевидцы "ВКонтакте", школьник на картинге не справился с управлением и врезался сначала в покрышки, а потом сбил верблюда, катающего детей.

От сильного удара животное упало, у него из лапы пошла кровь. Хозяин верблюда вытер кровь салфеткой и продолжил катать детей.

Ребенок, находящийся за рулем картинга, не пострадал. Пострадавшее животное прошло осмотр ветеринарного врача.

Ранее мы писали, что полиция задержала жителя Красного Бора, застрелившего собаку из своего окна.

Фото: ВКонтакте / Мой Сосновый Бор / Николай Петровичев