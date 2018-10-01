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В Солнечном под колесами фургона провалился асфальт
Сегодня, 15:14
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nastya960

В Солнечном под колесами фургона провалился асфальт

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Инцидент произошел на пересечении 1-ой Боровой улицы и Приморского шоссе.

В поселке Солнечное в Курортном районе Петербурга под автомобилем провалился асфальт. Об этом сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП.

Инцидент произошел на пересечении 1-ой Боровой улицы и Приморского шоссе. Асфальт провалился под колесами небольшого фургона. Сам он оттуда выехать не смог, понадобилась помощь экстренных служб.

Сейчас автомобиль и водитель находятся в безопасности, яма огорожена временными предупреждающими дорожными знаками и лентой.

В апреле на Будапештской под асфальт провалился пассажирский автобус. 
Фото: ВК/ ДТП и ЧП

Теги: дтп солнечное, провалился асфальт, солнечное
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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