В Солнечном под колесами фургона провалился асфальт

В поселке Солнечное в Курортном районе Петербурга под автомобилем провалился асфальт. Об этом сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП.
Инцидент произошел на пересечении 1-ой Боровой улицы и Приморского шоссе. Асфальт провалился под колесами небольшого фургона. Сам он оттуда выехать не смог, понадобилась помощь экстренных служб.
Сейчас автомобиль и водитель находятся в безопасности, яма огорожена временными предупреждающими дорожными знаками и лентой.
В апреле на Будапештской под асфальт провалился пассажирский автобус.
Фото: ВК/ ДТП и ЧП
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