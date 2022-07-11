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В Сочи из-за ливней вышла из берегов река

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Потоком воды унесло легковой автомобиль.

В Сочи из-за ливней вышла из берегов река Восточный Дагомыс. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 11 июля. В поселке Дагомыс за час выпало 86 мм осадков. Потоком воды унесло легковой автомобиль. Информации о пострадавших не поступало.

На месте происшествия по поручению главы Сочи развернут оперативный штаб.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске молодые люди устроили танцы на пилоне у мемориала Победы.

Видео: Telegram / Kras Mash

Теги: ливень, потоп, река, сочи
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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