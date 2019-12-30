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В Сочи извращенец надругался над 10-летней девочкой в автобусе
Сегодня, 12:33
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MShaffter

В Сочи извращенец надругался над 10-летней девочкой в автобусе

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Мужчину смоги найти и задержать.

В Сочи задержали педофила, который развратил 10-летнюю девочку в общественном транспорте.

ЧП произошло днем в Рождество, но только сейчас стали известны подробности. 7 января  59-летний мужчина, находясь в общественном автобусе, совершил развратные действия над 10-летней школьницей. После содеянного мужчина скрылся, девочка рассказала о случившемся родителям.

Мужчину смоги разыскать и арестовать. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье "совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". 

В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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