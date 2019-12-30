В Сочи извращенец надругался над 10-летней девочкой в автобусе

Мужчину смоги найти и задержать.

В Сочи задержали педофила, который развратил 10-летнюю девочку в общественном транспорте.

ЧП произошло днем в Рождество, но только сейчас стали известны подробности. 7 января 59-летний мужчина, находясь в общественном автобусе, совершил развратные действия над 10-летней школьницей. После содеянного мужчина скрылся, девочка рассказала о случившемся родителям.

Мужчину смоги разыскать и арестовать. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье "совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV