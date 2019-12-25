В Смольном заявили о нехватке 20 тысяч строителей

Это приводит к увеличению расходов на государственных и частных стройках.

Петербургские девелоперы испытывают существенную нехватку рабочей силы. По оценкам специалистов, в городе не хватает более 20 тысяч строителей. Об этом сообщил "ДП" глава Комитета по строительству Игорь Креславский.

Нехватка рабочей силы сказывается на увеличении расходов на государственных и частных стройках. Дефицит строителей "выливается в рост себестоимости работ".

Глава Комстроя также добавил, что подрядчики, занимающиеся строительством соцобъектов, не работают в убыток. Их плановая прибыль обычно составляет 8%.

Ранее мы писали, что Главгосэкспертиза одобрила второй этап строительства Широтной магистрали.

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