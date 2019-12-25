В Смольном задумались о включении части Конной Лахты в состав городских лесов

Комитет по благоустройству и Комитет по природопользованию и обеспечению экологической безопасности готовы рассмотреть инициативу.

В Смольном допускают возможность рассмотрения инициативы по включению района Конной Лахты, куда может быть перенесен "АБЗ №1", в состав городских лесов Курортного лесничества Санкт-Петербурга. Активисты планируют обратиться в Федеральное лесное хозяйство, чтобы ускорить процесс подготовки внесения необходимых изменений в Генеральный план.

Комитет по благоустройству и Комитет по природопользованию и обеспечению экологической безопасности готовы рассмотреть инициативу. Об этом говорится в ответе вице-губернатора Евгения Елина председателю общественной экологической организации "Зеленый крест" Юрию Шевчуку. Также отмечается, что в качестве возможных для переноса завода районов рассматриваются производственные зоны "Конная Лахта" и "Белоостров". На сегодняшний день решение о выборе площадки для реализации проекта по перебазированию ОАО "АБЗ №1" не принято.

Как уточняют активисты движения "Против АБЗ" на своей странице в социальной сети, несмотря на то, что оба Комитета могут самостоятельно подавать предложения по изменению Генплана, а их руководящий состав входит в Комиссию по подготовке этих изменений, порядок установления границ лесов и подготовка соответствующих изменений в Генплан находятся в компетенции Федерального агентства лесного хозяйства. Поэтому активисты предлагают направить ведомству обращение с инициативой по внесению части территории Конной Лахты в состав городских лесов.

Напомним, 21 октября "Зеленый крест" направил в Смольный письмо с 1451 подписью жителей МО "Лахта-Ольгино" по проблеме переноса завода "АБЗ №1" из Коломяг в Конную Лахту. В письме активисты попросили включить данный район в состав лесов либо иной охраняемой природной территории. Как ранее рассказал Шевчук в интервью изданию "Аргументы и Факты", обращение должно было поспособствовать решению экологических проблем района, а предмет обращения планировалось вынести на обсуждение в рамках заседания недавно созданного Экологического совета при губернаторе Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что активисты и экозащитники выступают против переноса асфальтобетонного завода в Конную Лахту, так как вблизи этой территории расположены природные заказники, которые окажутся под угрозой в случае переезда "АБЗ №1". Кроме того, экспертиза центра "ЭКОМ" показала, что в южной части Конной Лахты присутствуют редкие птицы и растения, занесенные в Красную книгу.

В связи с этим депутат Заксобрания Надежда Тихонова внесла на рассмотрение городского парламента законопроект о включении этого района в перечень территорий, где необходимо провести комплексное экологическое обследование, по результатам которого Конная Лахта может быть признана заповедной зоной.

Фото: Piter.tv