Переезд "АБЗ-1" в Конную Лахту могут отменить по итогам экологического обследования участка

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от "Справедливой России" Надежда Тихонова подготовила законопроект, предлагающий включить участок в Ольгино между Приморским шоссе и Северо-Западной ТЭЦ в список территорий, которые должны подвергнуть комплексному экологическому обследованию.

Тихонова предложила внести изменения в закон "О перечне территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования" и включить в список участок Конной Лахты, расположенный между железнодорожной веткой на Сестрорецк на юге, границей Приморского лесничества на западе, границей садоводства на востоке и границей участка Северо-Западной ТЭЦ на севере. В зависимости от результатов обследования может быть создана "особо охраняемая природная территория", где запрещается какое бы то ни было строительство.

Комитет по промышленности Санкт-Петербурга намерен перенести на этот участок Асфальтобетонный завод №1, однако теперь на это решение могут повлиять результаты обследования территории.

Тихонова отметила, что попадание участка в Ольгино в список территорий для проведения экологических обследований позволит тщательно изучить экосистему лесного массива и принять решение о целесообразности строительства.

Депутат внесёт законопроект на рассмотрение городского парламента, как только юридическая служба Заксобрания вынесет по нему своё заключение.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин уверен, что на данный момент участок Конной Лахты - наиболее подходящее место для переноса производственных мощностей АБЗ-1 из промышленной зоны "Коломяги".

При этом жителей Коломяг беспокоит экологическая ситуация в их микрорайоне, они давно добиваются перебазирования завода в другое место. Жители Конной Лахты тоже выступают против того, чтобы по соседству с ними разместили АБЗ-1. На экологическую ситуацию здесь влияет соседство с Северной станцией аэрации и Северо-Западной ТЭЦ. Данный участок граничит с дачными кооперативами, лесничеством и особо охраняемыми территориями – природным памятником регионального значения "Петровский пруд" и заказниками "Северное побережье Невской губы" и "Юнтоловский".

В пояснении к документу Надежда Тихонова сообщила, что специалисты Центра экспертиз ЭКОМ уже провели экологическое обследование указанной территории по заказу жителей расположенных по соседству садоводств и жилого комплекса. Согласно заключению экспертов, ландшафты и растительность обследованной территории имеют рекреационную, эстетическую и природоохранную ценность. На участке Конной Лахты нашли 4 вида охраняемых растений и 2 вида растений, занесённых в Красную книгу. Специалисты также встретили 52 редких вида птиц, внесённых в охранные списки, причём для 25 из них эта территория имеет очень важное значение как место гнездовий или долгих миграционных остановок. Сотрудники ЭКОМ заявили о необходимости дополнительных исследований с участием бриолога, миколога, лихенолога и других учёных.

Фото: Piter.tv