В Смольном вручили награды и поощрения губернатора Петербурга

Губернатор поблагодарил каждого за вклад в развитие города, а также за преданность делу и Петербургу.

На торжественной церемонии петербургским деятелям культуры, образования, здравоохранения, а также руководителям органов государственной власти города, вручили почетные грамоты, благодарности губернатора и знаки отличия, сообщили в Смольном.

Почетную грамоту получил художественный руководитель Мюзик-Холла Фабио Мастранджело, знак отличия "За заслуги перед Санкт Петербургом" вручили президенту Медицинского университета имени И. И. Мечникова Отари Хурцилаве.

Также почетную грамоту получила вице-губернатор Ирина Потехина. Губернатор подчеркнул, что в период пандемии большая нагрузка легла на сферу образования.

Кроме того, наградили Ирину Асланян. Сотрудники аппарат полпреда президента РФ в СЗФО получили знаки отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Ряд госслужащих получил благодарности, грамоты и знаки отличия.

Ранее мы писали, что Северная столица номинирована на международную премию World Travel Awards 2020.

Фото: пресс-служба Смольного