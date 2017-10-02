Северная столица номинирована на международную премию World Travel Awards 2020

За звание всемирно лидирующего культурного направления борются Рим, Лондон, Париж и другие города.

В связи с номинацией на международную премию World Travel Awards 2020, губернатор Петербурга отметил, что город уже много раз получал премию и последние годы наращивает туристический поток.

Градоначальник уверен, что, как только коронавирусные ограничения снимут и откроют границы, Северная столица восстановит и расширит свой туристический потенциал. За звание всемирно лидирующего культурного направления борются Рим, Лондон, Париж и другие города. Награждение пройдет в онлайн-формате в Москве 27 ноября. Отмечается, что гала-церемония пройдет в России впервые.

Премию учредили в 1993 году. Она – престижная награда в сфере туризма. В премии есть несколько номинаций, учитывающие достопримечательности, туристическую инфраструктуру и транспортное сообщение. Принять участие в голосовании помимо специалистов могут и туристы.

Ранее мы писали, что Apple назвала победителей музыкальной премии за 2020 год.

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