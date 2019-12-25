Петербург победил в трех номинациях премии World Travel Awards

Также в список попали петербургские компании и отели.

Петербург победил сразу в трех номинациях премии в области туризма – World Travel Awards. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Северная столица удостоена званий: "Ведущего города Европы с культурно-историческим наследием 2021" и "Ведущего города Европы для непродолжительных поездок 2021". Петербург обошел такие города как Рим, Париж, Лондон, Венеция и многие другие.

Также маркетинговая компания комитета по развитию "Петербургское гостеприимство/Safe Travels/Новая туристская география" получила международный "Оскар" в сфере туризма. Кроме того, отмечены две петербургские гостиницы. Отель "Коринтия Санкт‑Петербург" в четвертый раз подряд признали лучшим бизнес-отелем страны, а Гостиница "Астория" одержала победу в номинации "Лучший отель класса люкс в России 2021".

Международная премия World Travel Awards создана в 1993 году. Она считается одной из главных наград в области туризма.

Также Петербург второй год подряд попадает в топ-20 лучших городов мира.

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