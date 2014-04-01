В Смольном выдадут субсидии на 150 млн рублей кинокомпаниям

Теперь их могут получить не только НКО могут, но и частные киностудии.

В Петербурге 1 апреля начался конкурсный отбор на предоставление субсидий на развитие кинематографа. Теперь не только НКО могут их получить, но и частные киностудии. Об этом рассказали в Смольном.

На год увеличили время финансирования затрат на кинопроизводство. Субсидии смогут получить российские кинокомпании, снимающие фильмы на территории Петербурга в период с 2021 по 2023 год. До 4 мая этого года продлится прием заявок.

Из бюджета города в этом году на развитие и поддержку индустрии предусмотрели 150 млн рублей. В прошлом году выделяли 58,8 млн рублей. Тогда их получили 19 кинокартин: "Моя ужасная сестра", "Динамо", "Блокадный футбол", "Дополнительный урок", "Хлеб, "Север", Кобальт" и другие.

Необходимую информацию о процедуре и сроках подачи заявок можно найти на сайте комитета по культуре.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье запустят 24 проекта по импортозамещению. Мебельная фабрика "Шатура" получит субсидию в размере 300 млн рублей и льготный кредит. Фабрика представила проект по по производству покрытия для мебельных панелей и фурнитуры для замены итальянского и китайского импорта.

Фото: Piter.tv

