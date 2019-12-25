В Смольном уточнили перечень гайд-парков

Беглов внес изменения в постановление правительства.

В пятницу, 16 апреля, губернатор Петербурга внес изменения в постановление №1363 от 24 декабря 2012 года. Изменения уточняют перечень гайд-парков.

Смольный отвел 8 площадок: в парке "Екатерингоф", в Пионерском парке, площадка между фонтанами на северной стороне пл. Ленина у Финляндского вокзала, площадка на юго-восточной части сада Девятого Января, площадка в Южно-Приморском парке у фонтанного комплекса в 70 м от Петергофского шоссе, а также площадка в Полюстровском парке вокруг стелы 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, площадка в Удельном парке и сквере Николая Львова.

Из постановления решили исключить площадку в саду имени 30-летия Октября, потому как на ней установили игровое оборудование для детской площадки.

Ранее мы писали, что после просушки открылись ещё четыре сквера в Петербурге.

Фото: Piter.TV