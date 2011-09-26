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Власти Петербурга рассказали о преимуществе ввода QR-кодов
Сегодня, 15:48
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Власти Петербурга рассказали о преимуществе ввода QR-кодов

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Чиновник отметил, что на самом деле сейчас ситуация в Петербурге не самая спокойная.

Власти Петербурга считают введение QR-кодов более мягкой мерой, чем ограничения на общих основаниях. Такое мнение высказал глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик на заседании комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству.

Чиновник отметил, что на самом деле сейчас ситуация в Петербурге не самая спокойная. Поэтому его задача – не допустить локдауна.

На сегодняшний день в петербургских стационарах лежат более 7 тысяч больных COVID-19 и пневмонией.

Фото: Piter.tv

Теги: qr-код, кирилл соловейчик
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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