Власти Петербурга рассказали о преимуществе ввода QR-кодов

Чиновник отметил, что на самом деле сейчас ситуация в Петербурге не самая спокойная.

Власти Петербурга считают введение QR-кодов более мягкой мерой, чем ограничения на общих основаниях. Такое мнение высказал глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик на заседании комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству.

Чиновник отметил, что на самом деле сейчас ситуация в Петербурге не самая спокойная. Поэтому его задача – не допустить локдауна.

На сегодняшний день в петербургских стационарах лежат более 7 тысяч больных COVID-19 и пневмонией.

Фото: Piter.tv