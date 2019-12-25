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В Смольном рассказали о кадровых перестановках в федеральных медучреждениях Петербурга
Сегодня, 15:28
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В Смольном рассказали о кадровых перестановках в федеральных медучреждениях Петербурга

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По словам губернатора, подключение федеральных учреждений к лечению больных коронавирусом позволило некоторым больницам продолжить плановую работу.

Федеральные стационары Петербурга помогли снизить нагрузку городским больницам. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероникой Скворцовой. 

Также обсуждались кадровые назначения в крупных стационарах города, которые входят в структуру ФМБА. Ушедшего в отставку директора Детского научно-клинического центра инфекционных болезней, академика РАН Юрия Лобзина сменит Александр Усков. Он является главным внештатным специалистом ФМБА РФ по инфекционным болезням у детей. 

Еще одна перестановка произойдет в Северо-Западном окружном медицинском научно-клиническом центре им. Соколова ―Клинической больнице №122. Вместо Якова Накатиса возглавлять ее будет Валерий Колабутин. 

Бывших руководителей назначат президентами этих медицинских учреждений, они будут выступать в роли консультантов. 

Ранее стало известно о том, что Мариинскую больницу временно возглавит заместитель главврача Рубежова. 

Фото: Piter.TV

Теги: кадровые перестановки, медицина, стационар, федеральные медучреждения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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