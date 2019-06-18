В Смольном рассказали, когда петербуржцы ощутят кризис

Уже принимаются меры, чтобы предприятия города адаптировались к кризису и остались на рынке.

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал, когда в Петербурге жители смогут ощутить последствия санкций. По словам представителя Смольного, изменения в экономике города станут более видимыми в начале второго квартала года.

Чиновник отметил, что сейчас региональный бюджет имеет подушку безопасности, однако она в любом случае закончится. Поэтому власти Северной столицы ищут способы скорректировать падение финансового положения петербуржцев. Уже принимаются меры, чтобы предприятия города адаптировались к кризису и остались на рынке.

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