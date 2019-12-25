В Смольном рассказали, когда в городе начнется навигация

Суда начнут ходить по рекам и каналам Петербурга не раньше 30 апреля.

Стало известно, когда в Петербурге начнется навигация. В рамках заседания Межведомственной транспортной рабочей группы при Координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции было решено, что суда начнут ходить по рекам и каналам города не раньше 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Планируется, что навигация в городе начнется сразу после снятия ограничительных мер. По распоряжению Комитета по транспорту городские водные пути открыты с 9 апреля. При этом ходить по петербургским водам могут только суда специального значения, а также осуществляющие работы по содержанию и ремонту городского имущества.

Ранее мы писали, что петербуржцы и бизнесмены собрали для школьников и студентов около 5 тысяч планшетов.

Фото: pixabay.com