В Смольном рассказали, как получить запись происшествия с городской видеокамеры

Речь идет только о камерах, информация с которых поступает в Городской мониторинговый центр. Если рядом есть частные камеры (банка или ТЦ), то нужно обратиться к владельцу.

В пятницу, 27 августа, в комитете по информатизации и связи рассказали, как проще всего получить запись происшествия с городской видеокамеры.

Для начала нужно определить, частная камера или городская находятся поблизости. В случае, если не совсем ясно, можно отправить запрос на запись с нее в мобильном приложении "Безопасный Санкт-Петербург". Приложение дает доступ к ресурсам городской системы видеонаблюдения города. Пользователь, ставший участником или свидетелем какого-то происшествия, может найти ближайшую к месту события видеокамеру и увидеть ее обзор, направить заявку на сохранение видеоархива и передать видео с места происшествия в городскую систему видеонаблюдения.

Зарегистрироваться в приложении можно на сайте госуслуг. Также, если горожанин стал свидетелем происшествия, можно воспользоваться функцией "Видеосвидетель". Снятый видеоматериал автоматически попадет в городскую систему видеонаблюдения города и получает свой номер (идентификатор), который можно посмотреть в разделе "История".

Сохранить видео с камеры можно в течение семи суток: нужно направить запрос на сохранение видео, воспользовавшись функцией "Запрос видео". Там нужно выбрать адрес происшествия, камеру и указать временной интервал записи. Оставить заявку на сохранение видеоархива, в том числе длительностью более 30 минут, можно также по телефону 576-26-15.

Видеоархив хранят 15 суток. При поступлении запроса видеоархив хранится до момента востребования, но не более 30 календарных дней с момента запроса. Видеозапись не должна превышать 30 минут с одной видеокамеры. В сутки можно направить не более трех запросов.

Чтобы получить видео, нужно сообщить идентификатор снятого или сохраненного видео при обращении в правоохранительные органы. Запись выдадут по запросу правоохранительных и судебных органов, органов прокуратуры и адвокатов уполномоченному сотруднику.

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