Губернатор поручил к 1 сентября привести в порядок светофоры и дорожные знаки

В четверг, 26 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов поручил ко Дню знаний привести в порядок светофоры, дорожные знаки, разметку, переходные переходы и освещение.
Глава города отметил, что перед началом нового учебного года необходимо обеспечить безопасные маршруты в школу и обратно. Смольный также установит акцент на детской дорожной безопасности: инспекторы ГИБДД проведут образовательные мероприятия, поскольку, по мнению чиновников, дети отвыкли за лето от опасностей большого города, поэтому важно напомнить им правила дорожного движения.
Так, по статистике, за 7 месяцев уже зарегистрировали 2 773 аварии.
Ранее мы писали, что в этом году на улице Обручевых появятся два пешеходных перехода.
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