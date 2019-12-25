В Смольном рассказали, что значат слова Беглова о "сокращении штата чиновников"

Сокращения не коснутся медицины, образования и соцзащиты.

В регионе запустили работу по оптимизации системы городского управления. Такое распоряжение дал губернатор.

Сокращения коснутся органов государственной власти и подведомственных организаций. Изменения поспособствуют эффективности системы городского управления: руководители должны обеспечить качественное выполнение обязанностей подразделений и сохранить кадровый состав.

Ранее мы писали, что учителя Петербурга будут получать 5 тысяч рублей за классное руководство.

Фото: gov.spb.ru