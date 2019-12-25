В Смольном рассказали, что значат слова Беглова о "сокращении штата чиновников"

В регионе запустили работу по оптимизации системы городского управления. Такое распоряжение дал губернатор.
Сокращения коснутся органов государственной власти и подведомственных организаций. Изменения поспособствуют эффективности системы городского управления: руководители должны обеспечить качественное выполнение обязанностей подразделений и сохранить кадровый состав.
Ранее мы писали, что учителя Петербурга будут получать 5 тысяч рублей за классное руководство.
Фото: gov.spb.ru
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