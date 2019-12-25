В Смольном предоставят субсидии частным школам

Деньги предназначаются на оплату труда работников, закупку учебников, средств обучения и игрушек. Потратить их на содержание зданий и оплату коммунальных услуг будет запрещено.

В этом году петербургские частные образовательные организации получат субсидии от Смольного. Об этом в среду, 6 июля, рассказали в пресс-службе городской администрации.

В Смольном уточнили, что в документе утверждаются порядки предоставления субсидии частным образовательным организациям. Деньги предназначаются на оплату труда работников, закупку учебников, средств обучения и игрушек. Потратить их на содержание зданий и оплату коммунальных услуг будет запрещено.

В период с 2022 по 2024 год свыше 667 млн рублей город переведет частным образовательным учреждениям. Порядка 511 млн рублей уйдут школам, еще 124 млн достанутся дошкольным учреждениям, 32 млн — организациям дополнительного образования. В 2022 году субсидии получат 33 детских сада, 38 школ и 11 учреждений допобразования.

Ранее мы писали, что школьница из Тихвина стала одной из 16 выпускников РФ, сдавших ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов. Кроме того, насчитывается 60 стобалльников, которые получили наивысший балл по русскому языку, математике профильного уровня, литературе, информатике, химии, истории и обществознанию.

Фото: Piter.tv