В Смольном отчитались о пойманных за сутки безмасочниках

В метрополитене нарушителей масочного режима было 9, в наземном транспорте – 12.

В Петербурге за минувшие сутки было выявлено 21 нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Во время надзорных рейдов в метрополитене поймали 9 "ковид-диссидентов". В наземном транспорте безмасочников оказалось чуть больше – 12. Подробную статистику представили в Смольном.

Всего с начала пандемии в Петербурге поймали 1 028 нарушителей массового режима. Было проведено 46 517 проверок в отношении объектов потребительского сектора. Среди распространенных нарушений – отсутствие QR-кода, масок и перчаток у работников, а также должной дезинфекции.

Ранее эксперт рассказал, сколько жителей нужно привить, чтобы остановить пандемию.

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