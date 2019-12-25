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В Смольном отчитались о пойманных за сутки безмасочниках
Сегодня, 7:05
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Alena_Zinovieva

В Смольном отчитались о пойманных за сутки безмасочниках

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В метрополитене нарушителей масочного режима было 9, в наземном транспорте – 12.

В Петербурге за минувшие сутки было выявлено 21 нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Во время надзорных рейдов в метрополитене поймали 9 "ковид-диссидентов". В наземном транспорте безмасочников оказалось чуть больше – 12. Подробную статистику представили в Смольном.

Всего с начала пандемии в Петербурге поймали 1 028 нарушителей массового режима. Было проведено 46 517 проверок в отношении объектов потребительского сектора. Среди распространенных нарушений – отсутствие QR-кода, масок и перчаток у работников, а также должной дезинфекции.

Ранее эксперт рассказал, сколько жителей нужно привить, чтобы остановить пандемию.

Фото: pixabay.com

Теги: безмасочники, нарушение, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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