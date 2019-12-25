Эксперт рассказал, сколько жителей нужно привить, чтобы остановить пандемию

В четверг, 3 ноября, доктор биологических наук, возглавляющий институт биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", сколько человек нужно привить от коронавируса новой вакциной, чтобы пандемия остановилась.
По словам эксперта, число должно составить около 60% от числа всего населения, которое еще не переболело.
Вычисляют такое значение как базовое репродуктивное число R0 — сколько людей может заразить один заболевший. Для коронавируса это число 2,5 — 3, исходя из этого считается, что около 60%. Для вируса гриппа несколько меньше, для каких-то более серьезных инфекций процент будет до 90
пояснил Васин.
Васин уточнил, что повторные заражение не учитывались, потому как их описано очень мало, а на общую картину они не влияют.
Ранее мы писали, что каждую четвертую койку для больных коронавирусом в Петербурге создали с нуля.
Фото: Piter.TV
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