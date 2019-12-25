Эксперт рассказал, сколько жителей нужно привить, чтобы остановить пандемию

Это число должно составить около 60% от числа всего населения, которое еще не переболело.

В четверг, 3 ноября, доктор биологических наук, возглавляющий институт биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", сколько человек нужно привить от коронавируса новой вакциной, чтобы пандемия остановилась.

По словам эксперта, число должно составить около 60% от числа всего населения, которое еще не переболело.

Вычисляют такое значение как базовое репродуктивное число R0 — сколько людей может заразить один заболевший. Для коронавируса это число 2,5 — 3, исходя из этого считается, что около 60%. Для вируса гриппа несколько меньше, для каких-то более серьезных инфекций процент будет до 90 пояснил Васин.

Васин уточнил, что повторные заражение не учитывались, потому как их описано очень мало, а на общую картину они не влияют.

Ранее мы писали, что каждую четвертую койку для больных коронавирусом в Петербурге создали с нуля.

Фото: Piter.TV