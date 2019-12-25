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Каждую четвертую койку для больных коронавирусом в Петербурге создали с нуля
Сегодня, 19:58
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smirenny

Каждую четвертую койку для больных коронавирусом в Петербурге создали с нуля

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Губернатор уточнил, что после окончания пандемии, после врачей город будет благодарить строителей.

В четверг, 3 декабря, губернатор заявил на XVIII съезде строителей Петербурга, что регион стал первым в стране, который преобразовал непрофильное помещение под временный госпиталь. 

На форуме собрались представители строительной отрасли города и области, а также сотрудники федеральных и городских органов власти, экспертного сообщества. Однако число участников пришлось ограничить из-за неблагоприятной эпидемической обстановки. 

Губернатор отметил, что стационар "Ленэкспо" оснастили в краткие сроки и помог решить проблему нехватки мест в начале коронавируса. Госпиталь может принять 2,5 тысячи пациентов. 

По словам главы города, четвертая койка в городе для больных коронавирусом будет создана с нуля, а строители справились в рекордно короткие сроки.

Лучших представителей строительной сферы наградили за добросовестный труд.

Ранее мы писали, что в Петербурге осталось 6% свободных коек для коронавирусных больных.

Фото: Piter.TV

Теги: ковид-койки, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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