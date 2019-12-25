Бывший глава комитета по транспорту будет работать в Пулково

Он занимал должность председателя комитета по транспорту 5 лет.

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов представил нового председателя комитета по транспорту города. Им стал Кирилл Поляков. Об этом сообщила 20 мая пресс-служба Смольного.

Ранее Поляков возглавлял автономную некоммерческую организацию "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

Прежний руководитель комитета, Александр Головин, останется работать в транспортной системе, а именно - будет курировать авиатранспортный блок в качестве председателя совета директоров АО "Аэропорт Пулково". Он возглавлял ведомство с 2015 года. В качестве благодарности за работу Головину вручили Почетную грамоту губернатора Петербурга.

Максим Соколов представил нового главу следующими словами:

Кирилла Валентиновича все вы хорошо знаете. Он зарекомендовал себя как настоящий профессионал, опытный и эффективный управленец,

О назначении Кирилла Полякова на должность стало известно 19 мая.

Фото: spbtrd.ru