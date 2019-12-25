В Смольном объяснили расхождение в статистике по коронавирусу

Власти Северной столицы прокомментировали расхождение в статистике по коронавирусу. Все дело в принципиально разных источниках информации. Об этом рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи, объяснила, почему имеются расхождения в статистике оперативного штаба и федерального регистра.
Как оказалось, к оперативной статистике относят мониторинг числа заболевших и выздоровевших, а вот от самих медиков данные поступают в федеральному регистру.
Отмечается, что в Северной столице по любым показателям наблюдается очень сложная обстановка на фоне пандемии коронавируса.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге спрогнозировали плато по коронавирусу к концу декабря.
Фото: Piter.tv
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