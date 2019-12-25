  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Смольном объяснили расхождение в статистике по коронавирусу
Сегодня, 8:36
80
IRINA_CHALKINA

В Смольном объяснили расхождение в статистике по коронавирусу

0 0

Отмечается, что все равно по любым показателям ситуация остается в Петербурге очень сложной.

Власти Северной столицы прокомментировали расхождение в статистике по коронавирусу. Все дело в принципиально разных источниках информации. Об этом рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи, объяснила, почему имеются расхождения в статистике оперативного штаба и федерального регистра.

Как оказалось, к оперативной статистике относят мониторинг числа заболевших и выздоровевших, а вот от самих медиков данные поступают в федеральному регистру.

Отмечается, что в Северной столице по любым показателям наблюдается очень сложная обстановка на фоне пандемии коронавируса. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге спрогнозировали плато по коронавирусу к концу декабря.

Фото: Piter.tv

Теги: власти петербурга, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии