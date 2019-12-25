Петербуржцам объяснили, почему в реках и каналах потемнела вода

Оказалось, что бурый оттенок воды является характерным для водных объектов города.

В Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности объяснили причину потемнения воды в реках и каналах Петербурга. Чиновники заявили, что централизованная система водоотведения находится в исправном состоянии. Изменение цвета воды является характерным для водных объектов города.

В ходе проверки не был зафиксирован сброс загрязняющих сточных вод, неприятный запах также отсутствовал, аварийных ситуаций не фиксировалось.

В Комитете добавили, что цвет воды определяется составом пород, из которых сформированы речные водосборы. Бурый оттенок обусловлен наличием в воде гуминовых кислот, органических веществ и соединений железа. Когда нет льда, этот цвет менее заметен.

Ранее в Ленобласти потратили около 150 кг тротила на первые ледовзрывные работы.

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