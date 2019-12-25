Названы самые популярные вакансии у петербуржцев в 2020 году

Сегодня в базе Службы занятости более 37,9 тысяч вакансий.

Комитет по труду и занятости населения рассказал о самых популярных вакансиях у петербуржцев в 2020 году. Наиболее востребованными оказались такие профессии, как инженер, менеджер, программист, водитель автомобиля, повар, учитель, врач, курьер и оператор связи. Об этом пишет 78.ru.

Сегодня в базе Службы занятости более 37,9 тысяч вакансий. Активно ведется набор переписчиков для Всероссийской переписи населения, которая пройдет весной 2021 года. Горожане, находящиеся в поиске работы, могут в любой момент обратиться в Службу занятости для прохождения профессионального обучения по широкому спектру специальностей.

Ранее стало известно, что в Петербурге безработными остаются 97 тысяч человек.

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