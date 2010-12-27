В Смольном назвали худшие и лучшие больницы Петербурга

Смольный проверил 129 городских учреждений.

В Петербурге составили рейтинг лучших и худших больниц города. Этим занялся Комитет по здравоохранению. Чиновники выставляли оценки медицинским учреждениям по 100-балльной системе. Высший балл получили сразу несколько организаций. Они разделили между собой первое место. Речь идет о кожно-венерологическом диспансере под номером 11, а также противотуберкулезных диспансерах под номерами 14 и 12. От них на один балл отстает хоспис под номером 4, городская больница под номером 2 и городской кожно-венерологический диспансер.

На третьей позиции расположились пять заведений. Они получили по 98 баллов. Это место поделили 20 городская больница, больница Святого Великомученика Георгия, детская городская больница под номером 22, детский городской многопрофильный клинический центр высоких технологий им. Раухфуса, а также психоневрологический диспансер.

Меньше всего баллов набрал хоспис под номером три. Ему удалось заработать всего 52 балла. В общей сложности эксперты проверили работу 129 учреждений Петербурга.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге снова "минируют" суды, больницы и метро.

Фото: Piter.tv

