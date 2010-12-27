В Петербурге снова "минируют" суды, больницы и метро

На данный момент эвакуировали Петродворцовый, Октябрьский, Приморский и Смольнинский суды.

В Петербург настал десятый день минирований. Электронные письма пришли в суды, больницы и метрополитен. На данный момент эвакуировали Петродворцовый, Октябрьский, Приморский и Смольнинский суды. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Помимо судов эвакуации могут добраться до больниц и станций метрополитена, название которых начинается на буквы К, Л, М, Н, О.

Сегодня анонимы не выставляли никаких условий, а просто сообщили о минированиях.

Ранее э ксперт сравнил волну анонимных минирований с притчей о мальчике и волках.

Фото: объединённая пресс-служба городских судов; sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru