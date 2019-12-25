В Смольном деятелям культуры и искусства вручили премии за прошлый год

Лауреатами премий за прошлый год стали 28 человек.

В среду, 26 мая. губернатор Петербурга Александр Беглов вручил премии Правительства города деятелям в области искусства и культуры за прошлый год в 12 номинациях. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Награждение проходит ежегодно в канун Дня города.

Как отметил градоначальник Петербурга, дата выбрана не случайно. С момента основания город развивался как главная культурная столица России. В Петербурге творили великие композиторы, писатели, художники и многие другие. И даже в прошлом году, в период самоизоляции, деятели культуры и искусств не оставили петербуржцев без музеев, театров, выставок и библиотек.

Лауреатами премий за прошлый год стали 28 человек. Кроме того, Беглов вручил деятелям грамоты губернатора Петербурга.

В их числе: писатель Алексей Шевченко за создание книги "Понарошкино. Сказочный городок", творческий коллектив полнометражного художественного фильма "Шум", коллектив международного выставочно-издательского проекта "В круге Дягилевом. Пересечение судеб". – говорится в сообщении.

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Фото: gov.spb.ru