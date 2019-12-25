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В Смольном началась работа по сокращению должностей
Сегодня, 10:26
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nadezhda_sib

В Смольном началась работа по сокращению должностей

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При этом на эффективности работы это не должно сказаться.

В Смольном началась работа по оптимизации штата. Об этом сообщил "Интерфакс Северо-Запад" со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора. 

Сокращение штата направлено, в первую очередь, на то, чтобы убрать вакантные должности, которые длительное время не замещаются. Кроме того, решается вопрос о сокращении в подведомственных организациях. 

Напомним, в июле Александр Беглов поручил в течение двух недель подготовить план по сокращению штатов органов государственной власти Петербурга и подведомственных организаций. Также он рассказал, кого не коснется сокращение. 

Фото: Piter.TV

Теги: администрация, сокращение, увольнение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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