В Смольном началась работа по сокращению должностей

При этом на эффективности работы это не должно сказаться.

В Смольном началась работа по оптимизации штата. Об этом сообщил "Интерфакс Северо-Запад" со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

Сокращение штата направлено, в первую очередь, на то, чтобы убрать вакантные должности, которые длительное время не замещаются. Кроме того, решается вопрос о сокращении в подведомственных организациях.

Напомним, в июле Александр Беглов поручил в течение двух недель подготовить план по сокращению штатов органов государственной власти Петербурга и подведомственных организаций. Также он рассказал, кого не коснется сокращение.

Фото: Piter.TV