В Смольном готовят несколько сценариев новогодних каникул из-за "омикрона"

Губернатор Петербурга сообщил, что новый штамм "омикрон" осложняет эпидобстановку Петербурга. Так, в Смольном готовят несколько сценариев на новогодние праздники, в числе которых и вариант с новыми ограничениями, передает "Фонтанка".
По словам Беглова, у "омикрона" заразность существенно выше, чем у предшественников. Поэтому прорабатываются разные варианты сценариев новгодних каникул, включая регулирование. Он добавил, что главный критерий – динамика заболеваемости.
Ранее в Петербурге открыли специальный обсерватор для больных со штаммом "омикрон". По словам Беглова, новый обсерватор для контактных со штаммом "омикрон" работает на базе пансионатов "Балтиец" и "Заря".
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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