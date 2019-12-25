В Смольном готовят несколько сценариев новогодних каникул из-за "омикрона"

По словам Беглова, у "омикрона" заразность существенно выше, чем у предшественников.

Губернатор Петербурга сообщил, что новый штамм "омикрон" осложняет эпидобстановку Петербурга. Так, в Смольном готовят несколько сценариев на новогодние праздники, в числе которых и вариант с новыми ограничениями, передает "Фонтанка".

По словам Беглова, у "омикрона" заразность существенно выше, чем у предшественников. Поэтому прорабатываются разные варианты сценариев новгодних каникул, включая регулирование. Он добавил, что главный критерий – динамика заболеваемости.

Ранее в Петербурге открыли специальный обсерватор для больных со штаммом "омикрон". По словам Беглова, новый обсерватор для контактных со штаммом "омикрон" работает на базе пансионатов "Балтиец" и "Заря".

Фото: Piter.tv