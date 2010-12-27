Смольный найдет новое место для мусороперерабатывающего завода

Правительство города подыщет для мусороперерабатывающего завода компании Александра Ебралидзе "Анабасис" новое место взамен территории на Волхонском шоссе.

Правительство Петербурга отклонило предложение изменить границы территории для строительства мусороперерабатывающего завода в Красносельском районе. Ранее Piter.tv писал, что депутат добился отмены строительства мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе.

На заседании комиссии по землепользованию и застройке предложили инвестору (компания Александра Ебралидзе "Анабасис") предложат альтернативу. По информации аппарата вице-губернатора Игоря Албина, компании найдут новый участок вместо территории на Волхонском шоссе.

Предварительно известно, что в строительство завода вложат 4,5 миллиарда рублей. А в августе проект получил статус стратегического. Жителям района у Волхонского шоссе не понравилось, что их не спросили о возможном соседстве с мусороперерабатывающим предприятием. Они написали многочисленные жалобы и даже проводили акцию у администрации Красносельского района.