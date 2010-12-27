Депутат добился отмены строительства мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе

После многочисленных обращений жителей Красносельского района депутат ЗакСа Романе Коваль добился от Смольного отмены постановления о строительстве мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе.

Депутат Законодательного собрания Роман Коваль провел проверку законности выделения участка на Волховском шоссе под мусороперерабатывающий завод. Разбираться в ситуации народный избранник начал после многочисленных обращений от жителей Красносельского района. Горожанам не нравилось, что завод по переработке мусора собираются возводить около их домов.

Парламентарий обратился к вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину, председателю Комитета по инвестициям Ирине Бабюк, а также в Комитеты по благоустройству и по промышленной политике и инновациям.

Кроме того, Коваль написал обращения к Главному государственному санитарному врачу Санкт-Петербурга - Наталье Башкетовой, природоохранному прокурору Санкт-Петербурга Павлу Хлебникову и руководителю УФНС России по Санкт-Петербургу Валентине Корязиной.

"Стоит обратить внимание на то, что мы выступаем не против строительства завода вообще, мы боремся лишь за то, чтобы данный завод не стоял в непосредственной близости с домами жителей района Роман Коваль, депутат ЗакСа

По мнению парламентария, принимать решения о подобных стройках нужно вместе с жителями района. При этом невозможно обойтись без публичных слушаний.