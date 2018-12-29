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В Шушарах в ванне с водой нашли тело мужчины с ножевыми ранениями
Сегодня, 9:58
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nastya960

В Шушарах в ванне с водой нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

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В груди у погибшего было четыре ножевых ранения.

В Пушкиском районе нашли мертвого мужчину в ванной, на его груди было четыре ножевых ранения. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Труп 49-летнего мужчины нашли 10 января в пятом часу вечера в Шушарах на съемной квартире, которая находится в доме №2/1 по Колпинскому шоссе. Тело находилось в ванне с водой, в груди у погибшего было четыре ножевых ранения.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, по предварительным данным, погибший раньше был главой коммерческой фирмы (ее ликвидировали в конце 2018 года).

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Фото: pixabay

 

 

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Теги: ножевые ранения, убийство, убийство в ванной
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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