В Шушарах в ванне с водой нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

В груди у погибшего было четыре ножевых ранения.

В Пушкиском районе нашли мертвого мужчину в ванной, на его груди было четыре ножевых ранения. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Труп 49-летнего мужчины нашли 10 января в пятом часу вечера в Шушарах на съемной квартире, которая находится в доме №2/1 по Колпинскому шоссе. Тело находилось в ванне с водой, в груди у погибшего было четыре ножевых ранения.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, по предварительным данным, погибший раньше был главой коммерческой фирмы (ее ликвидировали в конце 2018 года).

Ранее на Piter.TV: Петербурженка ударила ножом двух женщин в коммуналке на Старо-Петергофском.

Фото: pixabay