В Сланцах в храм Серафима Саровского провели газ

В Сланцах ввели в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 12,8 км.

Специалисты "Газпром газораспределение Ленинградская область" ввели в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 12,8 км в городе Сланцы.

Газопровод поможет догазифицировать 258 домов, расположенных на 10 улицах города. Также удалось подключить к природному газу храм преподобного Серафима Саровского. Ранее здание храма отапливалось углем и дровами

Перевод котельной на газ снизит расходы на отопление и упростит процесс её обслуживания.

Ранее на Piter.tv: Ленобласть ускоряет газификацию и догазификацию.

Фото: ВКонтакте / Газпром газораспределение Ленинградская область