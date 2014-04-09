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В Сланцах сын подозревается в гибели своего отца
Сегодня, 15:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Сланцах сын подозревается в гибели своего отца

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Во время ссоры он сильно избил его.

В городе Сланцы Ленинградской области сын подозревается в смерти отца. Об этом сообщила пресс-служба Следкома по Ленобласти.

Следствием установлено, что 30 октября 2022 года в квартире 31-летний подозреваемый во время распития спиртных напитков, в ходе ссоры, избил своего 62-летнего отца. После этого он умер в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый задержан.

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Фото: Piter.tv

Теги: драка, сланцы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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