В Сланцах построили новую детскую площадку

Игровой комплекс открылся на берегу реки Плюсса.

Ко Дню защиты детей сланцевские предприниматели открыли современную детскую площадку на берегу реки Плюсса. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Подарок малышам был сделан в рамках акции "Малый бизнес – детям", которая проводится в городе уже 16 лет. За это время в Сланцах построено множество соцобъектов. Так, представители бизнеса поддержали развитие

Парка культуры и отдыха: там построили еще один детский игровой комплекс, скейт-площадку, аттракцион "Пирамида" и скалодром.

Работы проведены предпринимателями и в районе Северной окраины. В детском инфекционном отделении больницы и рекреациях начальных школ появилось новое оборудование, а в спортивных учреждениях для детей обновили гимнастическое покрытие.

Ранее мы рассказали о том, что в Тихвине продолжаются работы по благоустройству.

Фото: Пресс-служба администрации Сланцевского района