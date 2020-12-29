В Сланцах полиция поймала водителя, который пытался скрыться с трупом в машине

Водитель проигнорировал требование полиции остановиться.

Полицейские задержали мужчину, который пытался скрыться на машине с телом неизвестного в Сланцевском районе Ленобласти. Злоумышленника все же удалось поймать после того, как он въехал в сугроб, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

"УАЗ" привлек внимание правоохранителей в ночь на 13 января в Сланцах. Полицейские попросили водителя остановиться, но тот проигнорировал требование. В итоге за неизвестным организовали преследование. Водитель не справился с управлением и въехал в сугроб, где его и удалось настигнуть. За рулем находился мужчина 1977-го года рождения, у него были признаки алкогольного опьянения.

При осмотре автомобиля на заднем сидении обнаружили тело неизвестного мужчины. На теле заметили признаки насильственной смерти. Позже удалось установить, что умершим является петербуржец 1978-го года рождения. Водителя доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в пожаре в частном доме в Выборге погиб мужчина.

Фото: Piter.TV