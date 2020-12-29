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В пожаре в частном доме в Выборге погиб мужчина
Сегодня, 9:06
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В пожаре в частном доме в Выборге погиб мужчина

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На ликвидацию огня потребовалось несколько часов.

Следственный отдел по Выборгу СУ СК РФ по Ленобласти начал доследственную проверку после пожара на Дальней улице в Выборге. В результате возгорания погиб один человек, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации территориального МЧС, сообщение о ЧС поступило 12-го января в 20:04. В огне оказался частный дом и хозяйственная постройка на общей площади 245 кв. метров. В 22:32 пожар ликвидировали. 

Погибшим оказался мужчина. Следователи устанавливают причину возгорания и очаг пожара. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что МАК начал расследование авиакатастрофы в Ленобласти. 

Фото: ВКонтакте / Karina Veremeeva 

Теги: мчс по ло, погибший, пожар
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг,

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