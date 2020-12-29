В пожаре в частном доме в Выборге погиб мужчина

На ликвидацию огня потребовалось несколько часов.

Следственный отдел по Выборгу СУ СК РФ по Ленобласти начал доследственную проверку после пожара на Дальней улице в Выборге. В результате возгорания погиб один человек, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации территориального МЧС, сообщение о ЧС поступило 12-го января в 20:04. В огне оказался частный дом и хозяйственная постройка на общей площади 245 кв. метров. В 22:32 пожар ликвидировали.

Погибшим оказался мужчина. Следователи устанавливают причину возгорания и очаг пожара.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что МАК начал расследование авиакатастрофы в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Karina Veremeeva